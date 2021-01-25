Обглоданный труп человека два месяца пролежал на улице в городе Ленобласти

В Ленобласти обнаружили обглоданный труп мужчины без руки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция выясняет причину смерти человека, труп которого был найден на улице в Тосненском районе. Сообщение в местное управление МВД поступило в 22:30 часов в воскресенье, 24 января 2021 года. Правоохранители выехали на указанное очевидцем место - дом 3 по улице Соколовской в Рябово и нашли там скелетированное тело.

- По указанному адресу полицейские обнаружили замороженный, частично скелетированный труп мужчины. У него были обглоданы мягкие части тела, а также отсутствовала правая кисть, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на вид умершему 30-40 лет. По оценке экспертов, тело пролежало на улице более двух месяцев.

На данный момент труп мужчины направлен в морг для установления причин смерти. Также правоохранители пытаются установить личность умершего.