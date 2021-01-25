Петербуржцы назвали размер зарплаты, который им нужен для счастья

Не в деньгах счастье? Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Шура, скажите честно, сколько вам нужно денег для счастья?», - говорил небезызвестный персонаж книги Ильфа и Петрова. Этот вопрос задают себе ежедневно миллионы россиян. Но сколько же именно, и не с потолка, а за работу, узнали в ходе опроса специалисты портала SuperJob.

- Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет, - говорится в материалах исследования.

И чем больше человек получает, тем больше хочет. Так, опрошенные респонденты с получкой в 30 тысяч рублей хотели бы зарабатывать около 120 тысяч. А людям с доходом в 80 тысяч, нужно для счастья не меньше 240 тысяч.

Но это в среднем по России. А как Петербург? Город на Неве не вошел в первую тройку «жадин». Больше всех хотят получать в Москве - 220 тысяч. 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (200 000); на третьем — Ростов-на-Дону (190 000).

- Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, - отмечают исследователи.

Отметим, что средняя зарплата в городе держится на уровне в 66 тысяч рублей (по данным Смольного).