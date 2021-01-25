Дожди начнутся в Ленинградской области в конце января

В конце января в Ленобласти пойдут дожди и мокрый снег Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в конце января настолько потеплеет, что снег сменится дождями. Управление МЧС по региону предупредило о том, что во вторник, 26 января 2021 года, в области потеплеет до плюс трех градусов и все сугробы "потекут". Из-за этого на дорогах повысится риск аварий в связи с сильным гололедом.

- В ночь на 26 января в области местами небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-восточный, ночью 5-10 метров в секунду, днем до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от минус 2 до плюс 3 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Аналогичная погода с дождями и мокрым снегом простоит в области как минимум до 28 января. Поэтому автомобилистам и пешеходам надо быть особо внимательными и осторожными, чтобы избежать падений на гололеде или аварий.