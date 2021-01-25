Мать и сын погибли в пожаре из-за замыкания проводки в Санкт-Петербурге

Два человека погибли во время пожара в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара в квартире погибли мать и сын. Сообщение о возгорании в доме 82 по улице Костюшко в Московском районе поступило в третьем часу дня воскресенья, 24 января 2021 года. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили в квартире два трупа.

- Пожар произошел в одной из комнат четырехкомнатной квартиры на четвертом этаже указанного дома. Тела погибших находились в разных комнатах. Предположительно они умерли от удушения угарным газом, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Погибшими оказались 73-летняя хозяйка квартиры и ее 50-летний сын. Известно, что семья неблагополучная. Оба нередко злоупотребляли алкоголем.

По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за замыкания электропроводки. На данный момент на месте работают специалисты и прорабатывают все версии произошедшего.