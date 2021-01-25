За изнасилование и убийство юной школьницы житель Ленобласти подучил 20 лет тюрьмы

Житель Волосово изнасиловал и убил племянницу. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Суд Волосовского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который в 2011 году изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку. Тело погибшей он завернул в одеяло и закопал в перелеске. Сама трагедия произошла в доме у убийцы в Волосово, а школьница была дочкой жены его родного брата.

- С целью сокрытия совершенного преступления тело убитой девочки было спрятано в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара, и прикопано снегом. Данное преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета Россbи по Ленобласти.

По некоторым данным, брат убийцы был в курсе произошедшего. А матери девочки было сказано, что та ушла погулять и пропала.

Но в 2019 году все вскрылось и подозреваемого задержали. А теперь мужчине было определено наказание: 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.