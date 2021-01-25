Петербургский иммунолог рассказала, кому надо прививаться от коронавируса

Петербуржцам рекомендовали прививаться от коронавируса даже после перенесенной болезни Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставить прививку от коронавируса стоит всем, вне зависимости от того, переболел человек инфекцией или нет. Об этом в понедельник, 25 января 2021 года, газете "Петербургский дневник" рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, профессор, иммунолог Сусанна Харит.

- Это связано с тем, что возможны и описаны повторные случаи заболевания. Министерство здравоохранения определило, что через 6 месяцев после перенесенного заболевания рекомендуется делать прививку, - отметила специалист.

Профессор пояснила, что даже если у человека уже есть антитела, то прививка либо увеличит их уровень, либо, если их много, ничего не изменит.

Также она добавила, что даже привитым людям стоит продолжать носить маски в общественных местах, так как они могут быть потенциальными бессимптомными переносчиками вируса.