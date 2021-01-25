В усадьбе Демидовых в Тайцах весной начнут восстановительные работы

Усадьбу Демидовых превратят в культурный центр. Фото: пресс-служба правительства ЛО.

Старинная усадьба рода Демидомых, расположенная близ поселка Тайцы Гатчинского района Ленобласти, давно находится в удручающем состоянии. Правительство региона неоднократно заявляло о намерении привести объект в должное состояние. И теперь объявлены сроки начала работ.

- В усадебном доме Демидовых в поселке Тайцы весной начнутся противоаварийные работы. Полный проект реставрации планируется согласовать до конца года, - пишет «Мойка 78».

В первую очередь строители соорудят временную кровлю, чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания. Также будут закрыты оконные проемы и вставлены двери. Будет создан навес над крыльцом, а сам дом по периметру обнесут забором, чтобы защитить от вандалов и непрошеных гостей.

После реставрации в усадьбе будет создан выставочно-досуговый центр, с площадями для проведения различных мероприятий.

Отметим, что усадьба Демидовых входит в список памятников федерального значения XVIII века.