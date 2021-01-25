Мужчину, ударившего полицейского на несогласованном митинге в Петербурге, арестовали на два месяца

Суд заключил под стражу мужчину, напавшего на полицейского в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 25 января 2021 года, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который напал на двух сотрудников ДПС во время несанкционированного митинга 23 января. Обвиняемому вменяют уголовную статью - применение насилие в отношении представителя власти.

- Находясь на митинге, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого потерпевший упал на асфальт. Убегая с места происшествия, обвиняемый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемый вину признал и просил у суда домашний арест. Однако суд принял решение заключить мужчину под стражу на два месяца до 23 марта включительно. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что инцидент произошел на Сенатской площади. Мужчина вырвал у сотрудника полиции ограждение, а после ударил его в лицо.