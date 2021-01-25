Еще 18 пунктов вакцинации от коронавируса открылись в Петербурге

В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 25 января 2021 года, в Санкт-Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от коронавируса. Как рассказали в Смольном, новые прививочные пункты появились в восьми районах города. Наибольшее их число открылось в Невском и Калининском районах.

- Продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев. - Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан.

За все время в Петербурге уже вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 40 667 комплектов.

Напомним, что за все время пандемии в Петербурге заболели более 321,7 тысяч человек.