"Гранату" нашли у пассажира Московского вокзала Петербурга

Сотрудники транспортного ОМОН обследовали подозрительный предмет на Московском вокзале / Фото: Росгвардия

Специалисты транспортного ОМОН обследовали подозрительный предмет, обнаруженный при досмотре гражданина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Около 21:00 часов в воскресенье, 25 января 2021 года, в дежурную часть главного управления Росгвардии поступила информация о том, что при проверке багажа работниками пункта досмотра на вокзале в сумке гражданина был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату.

- Данная информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии.

Для обследования подозрительного предмета был привлечен кинолог с собакой. Служебный пес, обнюхав сумку обозначил наличие запаха взрывчатых веществ.

Осмотрев находящийся в сумке предмет, взрывотехники ОМОН установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Обследованный предмет был передан полиции.