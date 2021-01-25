Петербуржец получил 7 суток ареста за удар сотрудника Росгвардии во время несанкционированного митинга

Петербуржца наказали за нападение на сотрудника Росгвардии во время митинга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга получил семь суток ареста за нападение на сотрудника Росгвардии во время несанкционированного митинга 23 января. В понедельник, 25 января 2021 года, Куйбышевский районный суд привлек мужчину к административной ответственности.

- В 18:45 часов 23 января у дома 34 по Невскому проспекту мужчина в ответ на законные требования прекратить нарушать общественный порядок, ударил военнослужащего Росгвардии, хватал его за форменную одежду, нецензурно выражался, показал неприличный жест и отказался проследовать в служебный транспорт для составления протокола. Пытался скрыться бегством, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербуржца привлекли к административной статье, квалифицировав его действия как мелкое хулиганство.

Напомним, что ранее суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который во время митинга ударил сотрудника ДПС.