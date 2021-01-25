Рекордное число торговых помещений освободилось в Петербурге

Число закрытий стрит-ритейла в Санкт-Петербурге увеличилось в 3,5 раза за 2020 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге освободилось рекордное число торговых помещений, которые ранее пользовались спросом для стрит-ритейла, небольших заведений на первых этажах зданий вроде кафе. Количество закрытий таких мест за минувший 2020 год и вовсе выросло в 3,5 раза. По оценкам специалистов, все из-за пандемии коронавируса и соответствующих ограничений, принятых Смольным.

- За 2020 год доля свободных помещений на основных торговых коридорах Северной Столицы достигла максимального значения за последние пять лет – 15,7%. Самый резкий рост уровня вакантности зафиксировли во втором квартале, когда доля свободных помещений достигла 12,9%, - делятся данными в консалтинговом агентстве Colliers International.

Большая часть закрытий среди стрит-ритейла пришлась, ожидаемо, на сферу общественного питания. Там число уходов с рынка увеличилось в 7 раз. Однако абсолютный рекорд за магазинами одежды, которые закрывались в 2 раза чаще.