Экс-полицейский из Петербурга предложил коллегам взятку и загремел в СИЗО

Петербуржца арестовали за предложение взятки полицейским. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший полицейский Николай Дуб из Санкт-Петербурга загремел в СИЗО за сомнительные предложения своим коллегам из МВД – дачу неоднократных взяток. Рассчитывая «подмазаться», он явно не планировал тут же получить уголовное дело. Но сотрудники правоохранительных органов решили действовать с ним жестко.

- 22 января 2021 года Дубу Н.В. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в следственный изолятор по 19 марта 2021 года. Он в статусе подозреваемого, предусмотренного частью 4 статьи. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере – Прим. ред.), - рассказали «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Теперь экс-полицейскому грозит в худшем случае от 7 до 12 лет колонии вместе с огромным штрафом и с лишением права занимать определенные должности в госструктурах.