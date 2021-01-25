Два государственных приюта для бездомных собак и кошек создадут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге появятся два госприюта для бездомных животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два государственных приюта для бездомных животных вскоре создадут в Санкт-Петербурге. Соответствующее поручение чиновникам дал губернатор Северной столицы. Пока что в городе работают лишь 16 частных и благотворительных организаций, которые содержат 1,7 тысячи собак и 2 тысячи кошек. Смольный разве что выделяет таким приютам субсидии на оплату коммуналки. Теперь же правительство возьмется за помощь животным на новом уровне.

- Петербург является единственным российским регионом, где приняли Декларацию обращения с животными. У жителей Северной столицы сейчас живут около 1 млн кошек и 250 тысяч собак. Но в городе есть и около 5 тысяч безнадзорных животных, которые находятся на улице, во дворах и подвалах, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Власти считают, что усилий ныне существующих приютов пока недостаточно, поэтому господдержка необходима как никогда.