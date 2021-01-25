Больше 380 килограммов «санкционки» нашли на Южном рынке в Санкт-Петербурге

На рынке в Московском районе Санкт-Петербурга нашли "санкционку" и нелегальные пачки сигарет. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни заглянули с проверкой на рынок «Южный» в Санкт-Петербурге и удивились количеству спрятанной там «санкционки». В одном из помещений бережно хранили заморские сыры и масло. Общий вес санкционного груза из Финляндии, Германии, Франции и других стран Евросоюза составил больше 380 килограммов. Все добро тут же изъяли. Оно, как и положено по закону, отправится в печь. Но следом рынок преподнес таможенникам еще один сюрприз.

Если санкционные сыры пойду в печь, то сигареты пока просто изъяли. Фото: пресс-служба СЗТУ

- В другом торговом помещении незаконно хранили и продавали сигареты пяти марок. Общее число табачных изделий составило 5,7 тысячи пачек. Согласно информации, нанесенной на упаковки, товар произвели в Швейцарии, Арабских Эмиратах, Беларуси и Казахстане. Акцизные марки РФ отсутствовали, - рассказывают в пресс-службе СЗТУ.

Все сигареты тоже изъяли в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.