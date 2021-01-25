Коллаген, ДНК курицы и камедь нашли в сосисках на прилавках магазинов в Санкт-Петербурге

Специалисты проверили качество сосисок в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты организации «Общественный контроль» проверили качество сосисок от некоторых производителей, которые чаще всего представлены на прилавках магазинов в Санкт-Петербурге. Оказалось, что в некоторых продуктах есть даже ДНК курицы. Не обошлось и без добавок в виде камеди и коллагена. При этом большинство производителей все-таки следуют ГОСТу. Однако он, как оказалось, далек от идеала.

- Рецептура ГОСТа предполагает в сосисках большое количество жира – до 28%! Вдумайтесь: треть продукта – это чистый жир! Именно поэтому сосиски, как и другие колбасные изделия, рекомендуется употреблять изредка, - рассказал «Общественному контролю» завкафедрой гигиены питания СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Виктор Закревский.

Добавим, что меньше всего жира содержится в сосисках «Говяжьих», которые относятся традиционно к высшему сорту. «Сливочные» и «Молочные» – более вредные.