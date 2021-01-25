Число смертей от коронавируса снизилось почти в 2 раза за неделю в Петербурге

Количество умерших от коронавируса петербуржцев сократилось на 45% за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за неделю почти вдвое, на 45,86%, снизилось число смертей от коронавируса. Эпидситуация развивается достаточно положительно, что уже отметил ранее губернатор, намекнувший на возможное смягчение ограничений. Радует уменьшение количества заболевших инфекцией – на 14,42%. А вот число выздоровевших за неделю выросло – с 20 719 человек до 21 637. В Смольном довольны и показателем госпитализации.

- Тренд на снижение демонстрировала и госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями – ее стало на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Заканчивается влияние противоэпидемического действия длительных новогодних праздников. Продолжение данной тенденции покажет, что вторая волна эпидемии стихает, - говорится в свежем отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Как считают в Совете и Комздраве, прервать передачу вируса между горожанами можно, сформировав популяционную иммунную прослойку населения из вакцинированных и переболевших.