Шлиссик оказался всеядным, а Крошик крайне требовательным в еде

Стало известно о рационе нерп Крошика и Шлиссика. Фото: instagram.com/nerpa_spb

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали подробности рациона своих подопечных, Крошика и Шлиссика. Оказалось, что первый ластоногий съедает в день от 2,5 до 3,5 килограмма рыбы. Шлиссик же, поскольку он младший, кушает чуть меньше – не больше 2,5 кг. Меню у нерп разнообразное: салака, ряпушка, горбуша, кета, мойва, голец, судак, селедка и речная рыба. Однако Крошик оказался привередой.

Крошик употребляет рыбное ассорти в "обертке" салаки. Фото: instagram.com/nerpa_spb

- Он выражает недовольство, если мы предлагаем ему нарезанную кусочками рыбу и от нее отказывается. Ест Крош только цельную мелкую рыбу, а ее выбор очень ограничен. Мы все время хитрим, разрезаем салаке брюшко, вынимаем оттуда икру и внутренности, а на их место складываем нарезанные кусочки гольца, судака, горбуши или селедки, - делятся секретом сотрудники Фонда на своей странице во «Вконтакте».

Крошик в итоге подвох вроде бы не замечает и с удовольствием глотает «тройную» рыбку под «соусом» витаминов. А Шлиссик, как вы можете заметить на видео ниже, готов рвать и метать за любую еду в самом разном виде.