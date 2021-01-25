Подросток из Ленобласти трое суток ночевал на вокзале, боясь ссоры с родителями из-за плохих оценок

В Ленобласти пропал подросток, который стыдился плохих оценок в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летний школьник из города Любань, что находится в Тосненском районе Ленобласти, три дня провел вне дома, лишь бы родители не ругали его из-за плохих оценок. Мать опомнилась только 24 января и заявила в полицию, хотя сын пропал еще 21-го числа, на следующие сутки после своего дня рождения. Сотрудники МВД вот-вот хотели заняться поисками, но через пару часов им снова перезвонила родитель и сообщила, что ребенок вернулся домой.

- Уже была составлена ориентировка на мальчика, но гражданка позже рассказала, что он самостоятельно пришел и противоправных действий в отношении него не совершалось. По словам матери, парень признался, что боялся ругани с родителями из-за того, что у него плохая успеваемость в школе. Три дня он ездил на электричках в Санкт-Петербург и обратно, ночевал на железнодорожном вокзале в городе, - поделился подробностями с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.