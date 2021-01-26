Мокрый снег и около +2 градусов обещают в Петербурге 26 января

Январский дождь ждет жителей Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять «около ноля». Влияние теплых воздушных масс не оставляет город в покое, а посему за окном у жителей Северной столицы - снегодождь. Все сугробы растаяли до состояния луж на асфальте и уже ничего не напоминает, что на календаре 26 января.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода. Утром и днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге уже тепло, причем температура выше, нежели по прогнозам. Контрольные термометры показывают +2,8. Также были и накануне, когда был побит температурный рекорд. 25 января воздух прогрелся до +4,1 градуса, что на одну десятую выше прошлого достижения 2002 года.

Давление - 752,5 мм ртутного столба, влажность - 95%.