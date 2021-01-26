МЧС предупреждает о тумане в Ленинградской области

Утром 26 января может быть туманно. Фото: Петр КИБЕР

Главное управление МЧС России оп Ленинградской области выпустило предупреждение о «неблагоприятном погодном явлении». А точнее, о тумане, который может накрыть регион утром 26 января.

- Начиная с ночи ожидается местами туман с видимостью 500-1000 метров. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Спасатели напоминают, что в условиях тумана в аварии попадают даже опытные водители на самых современных машина. И если остаться дома в такой день нет возможности, то надо соблюдать осторожность и правило: скорость должна быть вдвое ниже видимости в тумане.

То есть при видимости в 50 метров (их машина проезжает за три секунды) на спидометре должно быть не выше 25км/час.