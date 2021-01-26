19-летний рекорд тепла в Петербурге побит на полградуса

26 января, а в Петербурге уже ни новогодней елки, ни снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики подвели итоги понедельника и оказалось, что температурный рекорд в Санкт-Петербурге побит сразу на полградуса. Это достаточно высокий показатель, учитывая, что и прошлое достижение 2002 года в +4,0 было аномальным для января.

- Накануне в Санкт-Петербурге был установлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 25 января он составляет +4,5 градуса, на 0,5° выше, чем было в 2002 году, - сообщает на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

При этом изначально синоптики обещали в городе не выше +3, однако теплая часть циклона, зависшего над акваторией Балтийского моря, внесла коррективы в прогноз и подарила аномально теплый Татьянин день.

Не исключено, что рекорд будет обновлен и для 26 января, когда также ожидаются необычные для зимы показатели, но уже из-за влияния циклона из Белоруссии.