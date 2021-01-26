Край циклона из Белоруссии накроет Санкт-Петербург 26 января

Погода в Петербурге больше соответствует весне, а не концу января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург попал под влияние Белоруссии. Точнее, циклона, расположившегося над «синеокой». Его край «заденет» город на Неве, принеся еще один аномально теплый день. Возможен и новый температурный рекорд. Один уже был побит накануне, но благодаря циклону с Балтики.

- 26 января метеоусловия в Петербурге сформирует северная периферия циклона, выходящего с юга на территорию Белоруссии. Его стараниями небо по-прежнему будут закрывать обширные и плотные облачные поля, местами вызывая небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптиков, температура в течение суток составит +2...+4 градуса, а по ленинградской области разброс может составлять от 0 до +5 в зависимости от района. Это сразу на 8-9 градусов выше средних показателей для третьей декады января. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.