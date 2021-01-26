Артиллерийский салют из 30 залпов и фейерверк дадут в День снятия блокады Ленинграда 27 января

Фейерверк украсит небо над Невой в День снятия блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже завтра, 27 января, город на Неве отметит самый важный для себя праздник - годовщину полного снятия блокады, или как его называют сейчас, День Ленинградской победы. По этому случаю будет дан артиллерийский салют из 30 залпов. Но не просто, а с фейерверком.

- 27 января в 21:00 в Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости произвести праздничный артиллерийский салют 30 артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка», — говорится в приказе командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, о чем сообщает пресс-служба ЗВО.

По словам военных, салютовать будет батарея из 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок. Пушки будут грохотать, а установки выпустят в ночное небо около 1,5 тысяч фейерверков.

- Купола салюта будут разрываться на высоте 500 метров и превысят диаметр в 300 метров, - уточняют в ЗВО.

Отметим, что в последнее время власти города ограничивались лишь залпами, без фейерверка, дабы не привлекать толпы горожан на набережные в дни сложной эпидемиологической обстановки.