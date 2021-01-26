Годовалая девочка отравилась наркотиками в Ленинградской области

В Никольском ребенок отравился наркотиками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Тосненского района Ленобласти проводит проверку по факту госпитализации маленькой девочки, которую поздним вечером 24 января срочно доставили в больницу с отравлением наркотиками. Малышку поместили в реанимацию, а данные врачи передали следователям.

- 25 января в 10:40 в полицию из детской горбольницы города Колпино поступила телефонограмма о том, что 24 января в 23:33 из своей квартиры дома 12 по улице Первомайская города Никольское Тосненского района Ленобласти с отравлением метадоном в тяжелом состоянии госпитализирована девочка.2019 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу Ленобласти.

Полицейские опросили 32-летнюю мать малышки, которая лишь рассказала, что около 21:30 в воскресенье ее дочка внезапно почувствовала себя плохо и ей пришлось вызвать врачей. Откуда годовалая девочка могла взять наркотик, женщина объяснить не смогла.