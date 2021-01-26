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19 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 26 января приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Около 19 тысяч человек сдали тесты на "ковид".

Около 19 тысяч человек сдали тесты на "ковид".

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть более 19 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Такие сведения на утро 26 января приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 072 человека. Обработано 5522 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

За прошедший день волонтеры выполнили 4218 заявок на оказание помощи, которые оставили по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 нуждающиеся в ней горожане.

Также Оперштаб сообщает, что с октября 2020 года помощь в виде продуктовых наборов получили уже 149 682 человека из числа пожилых и одиноких горожан, а также малообеспеченных многодетных семей.