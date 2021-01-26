Петербурженка обвинила брата бывшего мужа в изнасиловании своего 5-летнего сына

Петербурженка обвинила бывшего деверя в изнасиловании своего малолетнего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга обвинила бывшего деверя в изнасиловании своего маленького сына. В понедельник, 25 января 2021 года, полиция Василеостровского района задержала подозреваемого после принятого заявления. Со слов женщины, подозреваемый надругался над мальчиком не один раз.

- Вечером 24 января в полицию обратилась 26-летняя жительница дома на улице Шевченко. Она рассказала, что в 2018 году 27-летний брат ее бывшего мужа неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, которому тогда было всего пять лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция провела проверку и возбудила уголовное дело. Подозреваемого задержали по месту жительства в Петербурге. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.