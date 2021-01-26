У 17-летнего студента в петербургском баре отобрали мобильник за 100 тысяч рублей

Безработный украл у студента телефон за 100 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники петербургского Главка нашли и задержали 39-летнего безработного мужчину, которого подозревают в ограблении студента в одном из городских баров. В полицию 17-летний юноша пришел 24 января.

- Молодой человек рассказал, что в помещении одного из баров, расположенного на проспекте Просвещения неизвестный мужчина с применением физической силы открыто похитил у него мобильный телефон, стоимостью 100 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сыщики бросились на поиски и тем же вечером, в 23:15 у дома 25 по проспекту Просвещения был задержан подозреваемый. Им оказался житель Невского района. Украденный мобильник у него изъяли.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозят исправительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.