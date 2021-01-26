Транспортный коллапс произошел на площади Восстания из-за сломанного светофора

Из-за сломанного светофора на площади Восстания образовался транспортный коллапс утром 26 января Фото: СОЦСЕТИ

Один из главных перекрестков Санкт-Петербурга - площадь Восстания - встал намертво утром во вторник, 26 января 2021 года. Автомобилисты пожаловались в социальной сети на то, что на пересечении Лиговского и Невского проспектов сломался светофор, из-за чего движение превратилось в полную "анархию".

- На перекрестке Лиговского и Невского проспектов умер светофор. Полная анархия. ДПС, как обычно, наблюдает, - пожаловался автомобилист Алексей Васильев.

Водители с трудом договариваются между собой, чтобы проехать круговой перекресток.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 10:40 часов утра плотно стоит Лиговский проспект от БКЗ "Октябрьский" в сторону площади. Невский проспект стоит до площади Восстания почти от станции метро "Площадь Александра Невского". Также пробка образовалась на примыкающем к Невскому Суворовскому проспекту. рекомендуется заранее выбирать маршрут, чтобы не терять время.