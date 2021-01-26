Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем полного снятия блокады

День снятия блокады отметят салютом и фейерверком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров выступили с совместным обращением по поводу годовщины Дня полного снятия блокады Ленинграда.

- Дорогие ветераны! Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Поздравляем вас с Ленинградским Днем Победы! 27 января 1944 года для всех жителей нашего города навсегда останется священной датой. Символом торжества добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью, - говорится в тексте поздравления, которое публикует пресс-служба Смольного.

Руководители города отметили, что Ленинград, приговоренный фашистами к разрушению, был спасен благодаря мужеству защитников и жителей Ленинграда, выдержавших долгие 872 дня осады.

Сейчас медали «За оборону Ленинграда» или знаки «Жителю блокадного Ленинграда» имеют около 69 тысяч человек, но с каждым годом ветеранов становится все меньше.

Напомним, что в честь годовщины Дня снятия блокады 27 января от стен Петропавловской крепости будет дан салют.