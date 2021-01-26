Резкое падение числа зараженных коронавирусом зафиксировано в Петербурге 26 января

Всего 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 26 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Неожиданно распространение коронавируса в Санкт-Петербурге резко пошло на спад. Накануне число новых заболевших в городе скакнуло с 3 тысяч до 2 тысяч, а на утро вторника, 26 января 2021 года, в городе зафиксировано всего 1,5 тысячи зараженных. При этом число тестирований на наличие инфекции в последние дни в городе не превышает даже 20 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 1510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе насчитывается уже 323 219 зараженных, - сообщили в оперативном штабе по коронавивирусу.

Среди выздоровевших за последние сутки 2422 пациентов, за все время их уже 212 093 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 9432 человек, из них 58 смертей за последние сутки.

Напомнил, что накануне губернатор Александр Беглов высказал опасения, что прошедший 23 января митинг может иметь тяжелые последствия в виде вспышки коронавируса. При этом вместе в Роспотребнадзором правительство уже планирует смягчение ограничений.