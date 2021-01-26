Рецидивист украл телефон у спящей пассажирки в Пулково

Полиция раскрыла кражу телефона у пассажирки в Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции аэропорта Санкт-Петербурга раскрыли кражу мобильного телефона у иностранной пассажирки. Во вторник, 26 января 2021 года, стало известно, что за помощью правоохранителей в Пулково обратилась гражданка дальнего зарубежья с заявлением о том, что у нее пропал смартфон. Гаджет исчез, когда женщина уснула в зале терминала, ожидая свой рейс в Ростов-на-Дону.

- Установлено, что кражу совершил 64-летний житель Костромской области. Мужчина заметил, что рядом сидящая пассажирка уснула, положив телефонное устройство рядом с собой. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он совершил кражу и покинул аэропорт на автобусе, - рассказали в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Однако избавиться от краденного и выручить деньги подозреваемый не успел. По горячим следам полицейские задержали мужчину и доставили в отдел.

Известно, что подозреваемый ранее судим за угон автомобиля, хулиганство и разбой. Сейчас на него возбудили новое уголовное дело, за которое ему грозит до 5 лет тюрьмы.