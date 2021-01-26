Полиция задержала гадалок-мошенниц за кражи у пенсионерок 2,3 млн рублей в Петербурге и Ленобласти

Двух мошенниц задержали за кражи у пенсионерок в Петербурге и Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нашли новых жертв гадалок-мошенниц, которые проводили "магические обряды", обманывая пенсионерок на деньги. Во вторник, 26 января 2021 года, правоохранители рассказали, что 55-летняя мать и ее 35-летняя дочь в общей сложности "позолотили себе ручки" на 2,3 миллиона рублей.

- Женщин задержали в городе Волхов. Изначально было установлено, что они обманули пять пожилых жительниц в городах Кириши и Волхове Ленинградской области, а также в двух районах Петербурга – в городах Петергоф, Ломоносов, Кронштадт. Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей,- рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО.

В результате проведенного расследования, оказалось, что еще две жертвы обрядов "очищения", 92-летняя и 82-летняя женщины, есть в Петергофе и Ломоносове. Пенсионерки в общей сложности отдали мошенницам 756 тысяч рублей.

Сейчас гадалки находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела.