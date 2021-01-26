Еще 58 человек умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса

Смертность от "ковида" держится на прежнем уровне, а заболеваемость резко упала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России привел новые данные по ситуации с «ковидом» в стране на 26 января. Так, стало известно и о количестве летальных исходов в крупных городах.

- На утро вторника подтверждено еще 564 смерти от коронавируса. Из них 70 - в Москве и 58 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в России скончались уже 70 482 человека. На Москву приходится 13 100 смертей, а Петербург занимает второе место - 9432 летальных исхода.

А вот суточная заболеваемость в городе 26 января резко упала, причем более, чем на полтысячи случаев. Если в понедельник Оперштаб отчитался о 2116 заболевших петербуржцах, то в вторник отмечено лишь 1510 случаев.

С чем связано такое резкое изменение статистики, не уточняется.

В активном состоянии болезни остаются 101 694 человека.