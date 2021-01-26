Прохожий парень зонтом разогнал жесткую пробку в Санкт-Петербурге

Прохожий добровольно помог водителям разъехаться в жесткой пробке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге прохожий парень решил помочь водителям, застрявшим в пробке. Во вторник, 26 января 2021 года, на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта сломался светофор, из-за чего на дороге образовался коллапс. Мимо проходил молодой человек, который вышел на перекресток и стал указывать водителям дорогу, регулируя движение, чтобы те побыстрее смогли проехать затор.

- Доброволец разруливает дорожную ситуацию. Светофор не работает, пробка. И вот, парень с зонтиком в руках регулирует дорожное движение. Герой нашего времени, - рассказал о ситуации один из водителей, оказавшийся в пробке.

Видео с молодым человеком опубликовали в социальной сети. Комментаторы похвалили добровольца, однако поинтересовались, не накажут ли парня за то, что он занимается регулировкой, не имея на это официальных полномочий.

Добавим, что на час дня на Кубинской улице наблюдается пробка в обе стороны. В сторону центра машины стоят вплоть до автомобильной заправки.