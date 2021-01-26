14-летнюю девочку два года насиловал сожитель матери в Ленинградской области

Юную жительницу Ленобласти два года насиловал любовник матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области в ходе проверок после заявления местной жительницы раскрыл многолетнее сексуальное преступление в отношении маленькой девочки. Еще 19 января 2021 года в полицию Всеволожского района обратилась 43-летняя жительница деревни Нижние Оселки, которая рассказала, что ее 40-летний сожитель изнасиловал ее 14-летнюю дочь.

- Мужчину полицейские задержали в тот же вечер, возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. После этого следственный комитет начал подробное расследование, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге следователи выяснили, что девочка подвергалась насилию более двух лет с 1 августа 2018 года вплоть до 14 декабря 2020 года. На момент начала преступлений школьнице было всего 12 лет. Возбуждено еще одно уголовное дело.

На данный момент подозреваемый остается в СИЗО. Известно, что ранее он многократно был судим за наркотики.