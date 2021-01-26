Обыски идут в петербургской поликлинике МВД по делу о многомиллионных взятках

Горы денег и ценностей изъяли у подозреваемых во взяточничестве. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области работают в ведомственной поликлинике на Малой Морской улице. Причиной визита стали подозрения во взяточничестве в отношении врачей медучреждения. Те якобы выдавали липовые справки об инвалидности собирающимся на пенсию силовикам.

- По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет за деньги оформляли справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудниками МВД, МЧС и Росгвардии, обслуживающихся в данном медучреждении и собиравшихся на пенсию, - сообщает пресс-служба Главка.

Эти справки давали пенсионерам силовых ведомств возможность получить страховые выплаты в размере миллиона рублей, а также положенные по закону льготы.

Стоимость оформления такой справки составляла 200 тысяч рублей. Эти деньги шли в карман медиков и их подельников. При обысках оперативники нашли наличные деньги на четыре миллиона долларов и евро, а также миллионы рублей и золотые монеты.