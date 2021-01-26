"Зенит" заработал а сезон более 230 млн евро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-15 самых доходных клубов Европы по итогам прошлого сезона. Рейтинг команд Старого света составила авторитетная аудиторская компания Deloitte. Согласно докладу, заработок сине-бело-голубых резко вырос, показав лучший результат на континенте.

- По данным компании, доход сине-бело-голубых в сезоне-2019/20 составил 236,5 миллиона евро. По сравнению с прошлым периодом, доход «Зенита» вырос на 56,1 миллиона евро (+31%), что стало рекордным показателем среди ТОП-20 клубов Европы, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

По объему заработанных денег «Зенит» смог опередить немецкого «побратима» (спонсор обоих клубов - «Гапром») «Шальке-04» (222,8 млн), а также английский «Эвертон» (212 млн), французский «Лион» (180,7 млн), итальянский «Наполи» (176,3 млн) и другие команды, более удачно выступившие в еврокубках.

Кроме того, «Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в ТОП-20 финансового рейтинга по итогам прошлого сезона.