Правительство субсидирует авиаперелеты с Дальнего Востока в Санкт-Петербург

Правительство России субсидирует авиаперелеты с Дальнего Востока в Петербург Фото: Александр ГЛУЗ

Председатель правительства России Михаил Мишустин во вторник, 26 января 2021 года, подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей для субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Благодаря этому можно будет приобретать билеты по сниженному тарифу в Москву и Санкт-Петербург, а также по другим 18 популярным маршрутам.

- Санкт Петербург и Дальний Восток – это крупнейшие регионы нашей большой страны, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга. Но благодаря субсидированию авиаперелетов для жителей ДВФО появилась прекрасная возможность посетить один из самых красивых и гостеприимных городов в России, - отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек.