Жителям Ленобласти напомнили об опасности выхода на лед из-за потепления

Спасатели напомнили об опасности выхода на лед в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС Ленинградской области во вторник, 26 января 2021 года, напомнило местным жителям об опасности выхода на лед. В зимнее время аварийно-спасательные службы регулярно измеряют толщину ледяного покрова рек и озер, чтобы предупредить несчастные случаи.

- При колебании температур повышаются риски нахождения на ледовом покрытии, не везде его толщина и прочность одинаковы, даже на одном водоеме. Поэтому мы просим жителей отказаться от проведения досуга на льду. Особенно это касается любителей рыбалки, так как они чаще других теряют бдительность и попадают в опасную для жизни ситуацию, - пояснили в комитете правопорядка и безопасности региона.

Всего с 1 января спасатели уже 123 раза выезжали к водным объектам региона, где собирались люди, и провели более 150 профилактических бесед. Гражданам разъясняют правила поведения на замерзших водных объектах, в каких местах нельзя выходить на лед, как определить его прочность и проводят инструктаж на предмет оказания первой помощи, если человек все же провалился под лед.