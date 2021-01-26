СК начал обыски по делу о липовых справках в поликлинике МВД Санкт-Петербурга

Следственный комитет начал обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга во вторник, 26 января 2021 года, присоединился к обыскам в рамках громкого уголовного дела о взятках в поликлинике МВД города. Руководитель медучреждения и двое его заместителей подозреваются в том, что за деньги предоставляли справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудниками ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию.

- По данным следствия, начальник части давал указания подчиненным фальсифицировать медицинские документы и содействовал приему на службу лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям, - рассказали в комитете.

Также сотрудники поликлиники создали организованную группу и делали липовые справки об инвалидности окончившим службу правоохранителям, что давало им возможность получать страховые выплаты, повышенные пенсии и другие льготы. Стоимость такой справки - 200 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело продолжается.