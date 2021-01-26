Серийного похитителя старых «Жигулей» поймали в Петербурге

Инспекторы ГИБДД нашли угонщика старого ВАЗа вместе с машиной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инспекторы ГИБДД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга нашли и задержали серийного угонщика, который специализировался на похищении старых «Жигулей». Неизвестно, чем именно мужчину привлекали отечественные легковушки, но при поимке у него оказалось сразу два автомобиля. Один он тащил на прицепе.

- 24 января в полицию Пушкинского района поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что в период с 23 по 24 января от дома 9 по Петербургскому шоссе было совершено хищение его автомобиля «ВАЗ-21074», сумма ущерба 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день было заведено дело по статье «Кража», а уже 25 января патрульный наряд ДПС увидел ту самую «семерку» своими глазами. Машина не только ехала, но и тянула на тросе другие «Жигули», шестой модели.

Оба ВАЗа остановили: за рулем первого из них сидел неоднократно судимый 30-летний петербуржец. Его задержали и доставили в отделение. «Семерку» отдали владельцу под сохранную расписку, а судьба второй машины, как и ее 35-летнего водителя, еще выясняется.