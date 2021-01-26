В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве пенсионера в Архангельске

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Архангельске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем в понедельник, 25 января 2021 года, полиция Ленинградкой области в деревне Разбегаево задержала уроженца Архангельской области, который с конца 2020 года находился в федеральном розыске. 38-летнего мужчину искали за уклонение от административного надзора и возложенных на него судом административных ограничений. Кроме того, он подозревается еще в одном преступлении.

- В середине октября 2020 года в квартире дома 6 по улице Малинковского в Архангельске был обнаружен труп 85-летнего пенсионера. Предварительно мужчина умер от тупой травмы груди с переломами ребер и разрыва правого легкого, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По факту смерти было возбуждено уголовного дела. Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который 2 ноября скрылся несмотря на подписку о невыезде.

На данный момент мужчину задержали, вскоре его передадут инициатору розыска.