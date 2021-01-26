В Ленобласти два столяра устроили поножовщину в раздевалке цеха после работы

Поножовщина произошла между работниками завода в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК России по Ленинградской области возбудили дело о покушении на убийство. Этому предшествовала совместная попойка двух рабочих завода, одного из которых нашли на улице города Отрадное Кировского района.

- 25 января в 19:18 в полицию поступил звонок о том, что у дома 1 по Ленинградскому шоссе лежит мужчина с ножевыми ранениями, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавший на место наряд обнаружил тяжело раненого 41-летнего мужчину. Его передали врачам скорой помощи. Пока те везли пострадавшего в больницу, стражи порядка задержали подозреваемого в нападении.

Им оказался 56-летний сотрудник завода. С раненым они оказались коллегами. В отделении мужчина рассказал, что после смены они выпивали в раздевалке столярного цеха. Слово за слово и началась драка, в ходе которой он и пырнул собутыльника.

В отношении буйного столяра возбуждено дело о покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.