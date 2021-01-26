Ирина Ган покидает пост заместителя главы администрации Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заместитель главы администрации Санкт-Петербурга Ирина Ган покидает свой пост и возвращается в Москву. Об этом во вторник, 26 января 2021 года, на своей странице в Facebook рассказал член общественной палаты России Александр Малькевич, недавно ставший гендиректором телеканала "Санкт-Петербург".

- С одной стороны, радостно, что она за эти пару лет в Смольном добилась колоссальных результатов и теперь двигается дальше. Но от этого и грустно, что такой классный специалист покидает Петербург, - отметил Малькевич.

В ноябре 2018 года Ирина Витальевна работала советником губернатора города Александра Беглова и курировала взаимодействие со СМИ, затем стала руководителем аппарата губернатора.

- На посту начальника аппарата губернатора ей удалось упростить структуру аппарата, повысить прозрачность и эффективность его деятельности, отладить процессы взаимодействия с другими подразделениями администрации города, СМИ, общественностью, - рассказал Малькевич.