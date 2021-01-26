Финляндия закрыла пункт пропуска на границе с Ленобластью для пассажирского транспорта

С 27 января МАПП Иматра закрыт для пассажирского транспорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Финляндии 27 января 2021 года закрывает пограничный пункт пропуска Иматра, который находится на границе с Ленинградской областью. Отмечается, что это временные ограничения связаны с предотвращением распространения коронавируса.

- С 27 января 2021 года для пассажирского транспорта закрывается пограничный пункт пропуска Иматра, который является сопредельным пунктом пропуска МАПП Светогорск. Новые ограничения будут действовать в течение 30 дней с возможным дальнейшим продлением, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Въезд на территорию Финляндии будет разрешен работникам здравоохранения, логистики, а также дипломатам, журналистам и иным лицам по согласованию с финской стороной.

Исключение - грузовой транспорт. Его движение через пункт пропуска МАПП Светогорск будет сохранено.