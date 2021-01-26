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В Петербурге завершили реконструкцию "Царского" резервуара 1914 года

После ремонта станция чистой воды прослужит еще не менее 40 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский Водоканал завершил реконструкцию «Царского» водного резервуара 1914 года / Фото:Водоканал

Петербургский Водоканал завершил реконструкцию «Царского» водного резервуара 1914 года / Фото:Водоканал

В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция резервуара чистой воды №1, так известного как "Царский". Особенность сооружения заключается в том, что история его создания насчитывает более 116 лет. О ходе работ "Водоканал" рассказал во вторник, 26 января 2021 года.

- Создание "Царского" резервуара чистой воды началось вместе со строительством Волковской водопроводной станции в 1914 году. Его объем составляет порядка 13000 м3. Долгое время сооружение находилось в аварийном состоянии и было непригодно для эксплуатации, поэтому в 2016 году резервуар был выведен из работы, - рассказали в "Водоканале".

Капитальный ремонт сооружения начался в 2019 года. Специалисты отремонтировали несущие железобетонные конструкции, восстановили железобетонные конструкции стен и потолка двух входных павильонов, заменили кровлю и выполнили косметический ремонт фасадов. Также они создали гидроизоляцию стен и потолка. Отмечается, что после ремонт резервуар прослужит еще не менее 40 лет.