Дворцовый мост засияет цветами ленточки Ленинградской Победы 27 января

Дворцовый мост предстанет в цветах ленточки Ленинградской Победы Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 27 января 2021 года, Санкт-Петербург отметит 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В честь этого Дворцовый мост "примерит" праздничную подсветку - в утреннее и вечернее время предстанет в цветах ленточки Ленинградской Победы.

- Пролеты знаменитой городской достопримечательности будут подсвечены в оливковом и зеленом цветах в знак стойкости ленинградцев, признательности героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, отстоявшим город. Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, зеленый — цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда", - рассказали в СПб ГБУ "Ленсвет".

Специалисты изменят цвет подсветки дистанционно из производственно-диспетческой службы. В утреннее время памятное световое оформление достопримечательности включится в 6:00 часов и отключится в 9:00 часов вместе с уличным освещением. Затем пролеты Дворцового моста получат особую подсветку с 17:10 до 24:00 часов.