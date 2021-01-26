Матери 12-летней Алисы Адамовой, погибшей в бассейне в Турции, предложили примириться с сотрудниками отеля

Прошел очередной суд по делу трагической смерти юной петербурженки Алисы Адамовой в Турции. Фото: СОЦСЕТИ

Матери 12-летней петербурженки Алисы Адамовой, которая трагически погибла в бассейне в Турции, предложили примириться с обвиняемыми по делу – управляющим и инженером отеля в Бодруме. Напомним, девочку затянуло в насосную трубу. Ребенка удалось вытащить из воды, но в больнице Алиса скончалась. Ранее адвокатам удалось доказать невиновность родителей в трагедии. Суды проходят как в России, так и в Турции. Последнее заседание прошло в Санкт-Петербурге.

- Турецкий суд попросил выяснить обстоятельства произошедшего, готова ли мать погибшей примириться с обвиняемыми, есть ли у нее к ним претензии, причинен ли материальный ущерб. Наталья Адамова указала, что претензии имеются, о примирении речи быть не может, материальный ущерб не причинен, - рассказали «Комсомолке» в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», чей сотрудник представляет интересы родителей погибшей Алисы.

«КП» будет следить за развитием ситуации. Добавим, что недавно родители Алисы планировали усыновить ребенка. От гибели дочери они не оправились.