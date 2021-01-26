Бастрыкин взял под контроль дело о «зацепинге», где 11-летнему петербуржцу отрезало ноги поездом

Бастрыкин заинтересовался расследованием дела, где юному петербуржцу отрезало поездом ноги. Фото: из личного архива матери ребенка

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после того, как в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд. Напомним, Аркадию Аксенову отрезало обе ноги, он чудом остался жив. Мать ребенка и сам подросток твердят, что к модной шалости, «зацепингу», его подстрекали одноклассники, но по закону они не могут понести ответственности за произошедшую трагедию.

- Александр Бастрыкин дал указание доложить об уголовном деле, возбужденном по факту травмирования ребенка Северо-Западным следственным управлением на транспорте (ч.1 ст.263 УК РФ), и поставил ход его расследования на личный контроль, - отмечают в пресс-службе СК РФ.

Что касается состояния здоровья ребенка, то об этом «Комсомолка» подробно написала в свежем материале. Если коротко, то мальчик идет на поправку, тысячи человек через соцсети желают ему поправиться. Однако у Аркадия усугубился некроз, его будут удалять. Далее по плану – пересадка кожи.